На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла

У суботу, 5 жовтня, увечері на лівому березі Києва застосовують екстрені аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чат-боту енергетичної компанії YASNO.

За даними постачальника, екстрені відключення електрики застосували для того, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. При цьому планові графіки відключень для цих районів є неактуальними, поки ситуацію не стабілізують.