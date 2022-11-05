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На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла

Фото: на лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 5 жовтня, увечері на лівому березі Києва застосовують екстрені аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чат-боту енергетичної компанії YASNO.

За даними постачальника, екстрені відключення електрики застосували для того, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

При цьому планові графіки відключень для цих районів є неактуальними, поки ситуацію не стабілізують.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними "Укренерго", у семи областях та столиці сьогодні, 5 жовтня, ввели аварійні відключення світла. Однак вони не скасовують погодинних обмежень за графіком.

Також ми писали, що у Дніпрі спалахнула велика пожежа на електропідстанції. Внаслідок чого деякі місцеві жителі залишилися без світла.

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Київвимкнення світлаЕлектроенергія