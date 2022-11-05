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Чи будуть в Україні після аварійних відключень світла погодинні: пояснення "Укренерго"

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Україна, Субота 05 листопада 2022 15:31
Чи будуть в Україні після аварійних відключень світла погодинні: пояснення "Укренерго" Фото: в "Укренерго" пояснили, як сьогодні будуть вимикати світло у Києві та 7 областях (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У семи областях та столиці сьогодні ввели аварійні відключення світла. Проте вони не скасовують погодинні обмеження за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Енергетики пояснили, що аварійні обмеження були необхідні, оскільки збільшилося навантаження на енергосистему. У ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу, 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.

У зв'язку цим фахівцям довелося запровадити екстрені відключення, щоб стабілізувати енергосистему. Проте це не означає, що віялових відключень не буде.

"Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях зранку запровадили погодинні відключення світла.

Проте пізніше в "Укренерго" заявили, що у вказаних регіонах будуть аварійно вимикати світло, оскільки українці збільшили споживання електроенергії. Жителів попередили, що графіки не працюють.

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Укренерго відключеня світла Електроенергія
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