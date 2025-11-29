На лівому березі Києва після обстрілу РФ перекрили одну з ключових магістралей

На лівому березі столиці після комбінованого обстрілу росіян ударними безпілотниками та ракетами різних типів перекрили одну з ключових магістралей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Києва.

Поліцейські також закликали водіїв враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

"Рух транспорту перекритий шосе Харківським (від перехрестя з вулицею Привокзальною до перехрестя з вулицею Здолбунівською)", - зазначили у патрульній поліції Києва.

Масований обстріл України у ніч на 29 листопада

Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика.

Постраждали сім осіб, серед них дитина. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу. Згодом стадо відомо, що в результаті обстрілу дві людини загинуло, кількість поранених збільшилась до 15 осіб.

При цьому повідомляється, що станом на ранок загроза з повітря зберігається. На підступах до міста фіксуються ворожі повітряні цілі.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Зазначимо, окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.