На левом берегу в Херсонской области может действовать несколько сотен воинов ВСУ, - ISW

ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Днепра в Херсонской области, всего там может действовать до нескольких сотен украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российские военные блоггеры 6 ноября распространили фото, на котором якобы украинская гусеничная транспортная машина-амфибия (ПТС) перевозит БМП на восточный берег возле Кринок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от Днепра).

Другие военные блоггеры 7 ноября заявили, что украинская БМП самостоятельно форсировала Днепр возле Крынок, и распространили отдельные кадры, на которых якобы виден уничтоженный западный БТР в неустановленном месте на восточном берегу.

Отдельные российские военные блоггеры утверждали, что одна или две украинские ПТС пересекли Днепр возле Крынок, в то время как другие утверждали, что украинские силы перебросили в этот район несколько неустановленных бронированных машин.

Они также утверждали, что более 300 украинских военнослужащих (примерно один батальон) действуют на восточном берегу в районе Кринок и продолжают утверждать, что украинские войска удерживают позиции в центре Кринок и близлежащих районах.

Один военный блоггер утверждал, что на восточном берегу Херсонской области действуют несколько сот украинских военных. Российские военные блоггеры утверждают, что боевые действия продолжались под Крынками, а также вблизи Пойма, Песчановки и Подстепного, но не говорили, что украинские попытки наступления 6 и 7 ноября были более масштабными, чем в предыдущие дни.

Аналитики отмечают, что группировка украинских сил численностью в батальон на восточном берегу свидетельствует о том, что интенсивные усилия России по блокированию вдоль реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материальные средства на позиции на восточном берегу.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

В Институте изучения войны (ISW) сообщали, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

Наши защитникиотвергают захватчиков с временно оккупированного левого берега ибьют по тылам кафиров .

До этого в ISW отметили, что украинские воины удерживают некоторые позиции в Крынках и продолжают ограниченные атаки на левом берегу Днепра. Вероятно, украинская ДРГ высадилась возле Подстепного и взяла под контроль участок дороги между 3 поселками.

А британская разведка отмечала, что решающим фактором в боях за левый берег Херсонской областиспособность военных к интенсивному использованию артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .