На лівому березі Дніпра ЗСУ збивають росіян з пантелику, - експерт

На Таврійському напрямку українські військові у певній кількості перемістилися на лівий берег, але йдуть не в лоб, а вздовж річки. Таким чином, вони ускладнили завдання для росіян, які не можуть повністю оточити ЗСУ.

"Ми збиваємо їх з пантелику. Вони не знають, навіщо цей плацдарм. А навіщо - для того, щоб встановити там понтонні переправи й вже перевозити велику кількість важкої техніки, щоб із цього плацдарму здійснювати атаки. Де ми це зробимо, вони зрозуміти не можуть, це дуже розумна тактика", - розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області та ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Минулої доби сталося 45 бойових зіткнень.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ продовжували ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку та просунулися. Повідомляється, що ЗСУ перетнули залізницю поблизу Андріївки.

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 8 листопада, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 307640 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 10 БПЛА та підбили майже 50 одиниць автотехніки.