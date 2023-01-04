"Лівобережжя фізично немає": як окупанти зносять будинки в Маріуполі (відео)

Окупанти в Маріуполі продовжують зносити будинки, які були зруйновані через їх обстріли. Опубліковані нові кадри з Лівобережжя міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка в Telegram.

"Лівобережжя Маріуполя більше немає. Фізично. Від бул. Меотиди до пр. Перемоги окупанти перетворюють місто на декорації до Апокаліпсиса. Не зупиняючись.

Дивлячись на безліч фото та відео з міста, неможливо впізнати не просто адресу, але іноді район міста. Таким темпом же на перше березня від звичного всім Маріуполя залишиться пустеля історичного та адміністративних центрів по всіх районах міста", - написав він під відео.

Нагадаємо, також ми писали про те, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни продовжують зносити будинки, що мають історичне значення.

Раніше стало відомо, що російські окупанти повністю знесли будівлю драмтеатру у захопленому Маріуполі.

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