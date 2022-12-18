На лівобережжі Херсонської області ще багато людей: вони намагаються евакуюватись

На тимчасово окупованій частині Херсонської області лишається багато українців. Вони намагаються евакуюватись на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової в ефірі телемарафону.
"Лівобережжя - це сіра зона, яка постійно прострілюється військами РФ. Люди ризикуючи своїм життям, намагаються виїхати, але це складно. Там багато людей. Багато хто з них під психологічним тиском окупантів перебралися на лівий берег на дачі. Також багато херсонців жили там під час окупації міста", - розповідає Лугова.
При цьому вона зазначила, що ситуація в Херсоні залишається складною та напруженою, оскільки війська РФ використовують для обстрілів міста всі види озброєння.
"Обстрілюють з артилерії, "Градів", використовують ракети. Також працюють снайпери з лівого берега. Сьогодні обстріляли мікрорайони Острів, Нефтегавань, центр міста. А також Камишани та Антонівка. Російські війська знищують приватні будинки, гинуть і травмуються мирні жителі", - розповіла чиновниця.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 18 грудня, російські війська обстріляли центр Херсона. Внаслідок атаки ворога постраждали троє людей.
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