На левобережье Херсонской области еще много людей: они пытаются эвакуироваться

"Левобережье - это серая зона, которая постоянно простреливается войсками РФ. Люди рискуя своей жизнью, пытаются уехать, но это сложно. Там много людей. Многие из них под психологическим давлением оккупантов перебрались на левый берег на дачи. Также многие херсонцы жили там во время оккупации города", - рассказывает Луговая.

При этом она отметила, что ситуация в Херсоне остается сложной и напряженной, поскольку войска РФ используют для обстрелов города все имеющиеся виды вооружения.

"Обстреливают из артиллерии, "Градов", используют ракеты. Также работают снайперы с левого берега. Сегодня обстрелам подвергались микрорайоны Остров, Нефтегавань, центр города. А также Камышаны и Антоновка. Российские войска уничтожают частные дома, гибнут и травмируются мирные жители", - рассказала чиновница.