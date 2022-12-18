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На левобережье Херсонской области еще много людей: они пытаются эвакуироваться

Иллюстративное фото: украинцы пытаются эвакуироваться из оккупированной части Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На временно оккупированной части Херсонской области остается много украинцев. Они пытаются эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Херсонской Городской военной администрации Галины Луговой в эфире телемарафона.

"Левобережье - это серая зона, которая постоянно простреливается войсками РФ. Люди рискуя своей жизнью, пытаются уехать, но это сложно. Там много людей. Многие из них под психологическим давлением оккупантов перебрались на левый берег на дачи. Также многие херсонцы жили там во время оккупации города", - рассказывает Луговая.

При этом она отметила, что ситуация в Херсоне остается сложной и напряженной, поскольку войска РФ используют для обстрелов города все имеющиеся виды вооружения.

"Обстреливают из артиллерии, "Градов", используют ракеты. Также работают снайперы с левого берега. Сегодня обстрелам подвергались микрорайоны Остров, Нефтегавань, центр города. А также Камышаны и Антоновка. Российские войска уничтожают частные дома, гибнут и травмируются мирные жители", - рассказала чиновница.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 18 декабря, российские войска обстреляли центр Херсона. В результате атаки врага пострадали три человека.

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