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На Лівобережжі Херсонської області є певні закріплення Сил оборони, - Гуменюк

Фото: керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Лівобережжі Херсонської області є певні закріплення Сил оборони. Однак наразі необхідна інформаційна тиша.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Так, є позиції, є певні закріплення, але розвиток подій потребує все-таки інформаційної тиші. Як тільки ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів, обов'язково сповістимо", - заявила вона. 

За її словами, також небезпека на Лівобережжі Херсонської області існує і для цивільного населення, яким прикриваються російські окупанти.

Ситуація у Херсонській області

Раніше українське командування повідомляло, що Сили оборони активно готують плацдарм на наступ на півдні України. Йдеться про знищення ліній постачання, командних пунктів та складів ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

Також нещодавно ЗСУ вдарили за місцем зосередження окупантів у Херсонській області. Було знищено кілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

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