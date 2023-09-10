На Левобережье Херсонской области есть определенные закрепления Сил обороны, - Гуменюк

"Да, есть позиции, есть определенные закрепления, но развитие событий требует все-таки информационной тишины. Как только мы сможем говорить о более безопасной ситуации для наших воинов, обязательно сообщим", - заявила она.

По ее словам, также опасность на Левобережье Херсонской области существует и для гражданского населения, которым прикрываются российские оккупанты.

Ситуация в Херсонской области

Ранее украинское командование сообщало, что Силы обороны активно готовят плацдарм на наступление на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий снабжения, командных пунктов и складов врага.