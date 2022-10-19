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Лівобережна частина Києва знову зі світлом. Стала відома причина аварії

Фото: на лівому березі відновили електропостачання (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Станом на вечір 19 жовтня лівобережна частина Києва знову зі світлом. Відключення сталися через аварію на трансформаторі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook ДТЕК "Київські електромережі".

"Ми оперативно відновили електропостачання Лівого берега столиці. Світло повернули в домівки близько 40 000 сімей у Києві", - йдеться у повідомленні.

Енергетики протягом години усунули порушення у мережах, через яке сталося аварійне відключення світла у Дарницькому районі. Причиною стала аварія на одному з об'єктів силового трансформатора.

Проте для підтримки енергосистеми необхідно включати енергоємні прилади по черзі і максимально знизити споживання електроенергії в пікові години: з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували енергетичні об'єкти у Деснянському районі Києва, сьогодні над столицею також збили кілька ракет.

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КиївЕлектроенергія