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Левобережная часть Киева снова со светом. Стала известна причина аварии

Фото: на левом берегу возобновили электроснабжение (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

По состоянию на вечер 19 октября левобережная часть Киева снова со светом. Отключения произошли из-за аварии на трансформаторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДТЭК "Киевские электросети".

"Мы оперативно возобновили электроснабжение Левого берега столицы. Свет вернули в дома около 40 000 семей в Киеве", - говорится в сообщении.

Энергетики в течение часа устранили нарушения в сетях, из-за которого произошло аварийное отключение света в Дарницком районе. Причиной послужила авария на одном из объектов силового трансформатора.

Тем не менее ля поддержки энергосистеме необходимо включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы: с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00

Напомним, накануне россияне атаковали энергетические объекты в Деснянском районе Киева, сегодня над столицей тоже сбили несколько ракет.

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КиевЭлектроэнергия