Ливни, шквалы и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 14 мая погода в Украине будет преимущественно с дождями. Местами ожидается шквальный ветер и ливни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня ночью в Украине, кроме северо-восточной части, и днем на Левобережье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
При этом ночью и утром в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях местами ливни. На остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/сек. Столбики термометров в городе ночью покажут +9 +12, днем +20 +22 градуса.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в эти выходные.
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