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Зливи, шквали та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні очікуються дощі, місцями шквали та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 14 травня погода в Україні буде переважно з дощами. Місцями очікується шквальний вітер та зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі в Україні, крім північно-східної частини, та вдень на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі, подекуди грози.

При цьому ночі та вранці у Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями зливи. На решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вдень в західних, північних та більшості центральних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +12, вдень +19 +23 градусів;
  • на заході вночі +10 +12 градусів, а вдень +20 +22;
  • у східних областях вночі +9 +12, вдень +19 +21 градусів;
  • на півдні країни вночі +11 +16 градусів, а вдень +22 +24;
  • у центральних областях вночі +11 +13, вдень +20 +24 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Стовпчики термометрів в місті вночі покажуть +9 +12, вдень +20 +22 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптики розказали, якою буде погода в Україні цими вихідними.

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