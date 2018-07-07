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Інтерв'ю

Зливи в Японії: 13 людей загинули, 45 зникли безвісти

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 07:55
Фото: зсув у Японії (скріншот відео)
Фото: зсув у Японії (скріншот відео)

Метеорологічне агентство Японії у зв'язку з негодою упровадило режим надзвичайної ситуації в кількох префектурах

На заході Японії в результаті злив і зсувів загинули щонайменше 13 людей, ще 45 - зникли без вісті. Про це повідомляє NHK.

Так, у префектурі Хіросіма загинули п'ять осіб, у тому числі 60-річний чоловік, який перебував у будинку в той момент, коли на нього зійшов зсув

У префектурі Хього потонув 59-річний чоловік, який чистив зливні труби, ще одна 52-річна жінка потонула у річці в префектурі Осака, що вийшла з берегів.

У Японії вже кілька днів тривають сильні дощі, які приніс тайфун, який спіткав країну, через що значно підвищився рівень води у річках.

Метеорологічне агентство Японії у зв'язку з негодою запровадило режим надзвичайної ситуації в префектурах Хіросіма, Окаяма, Тотторі, Хіого і Кіото.

Нагадаємо, 5 липня японська влада за рекомендацією національного метеорологічного агентства наказала евакуювати тисячі мешканців з околиць міста Кіото через загрози зсувів у результаті сильних дощів.

По всьому регіону були евакуйовані 160 тис. осіб.

 

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Теги публікації: Японія, оползень, ливень  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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