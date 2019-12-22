Ливни и похолодание: прогноз на неделю

Погода в Украине на следующей неделе будет дождливой на всей территории, также ожидается похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 23 декабря

В понедельник синоптики прогнозируют сильные ливни в западных областях, а также существенные осадки на остальной территории. Лишь на востоке страны завтра будет сухо, но облачно. Температура воздуха в южных, центральных и северных областях будет колебаться от +7 до +11 градусов, на западе и востоке днем от +5 до +9.

Ночью термометры в южных областях покажут до +6...+9 градусов, на остальной территории ночная температура будет колебаться от +4 до +7.

Прогноз на 24 декабря

Во вторник синоптическая ситуация останется неизменной, на большинстве территории страны будут идти сильные дожди. Днем температура воздуха начнет спадать, до +10 термометры покажут лишь в некоторых южных областях. На остальной территории днем от +4 до +7 градусов.

Ночью похолодает. Синоптики прогнозируют ночное похолодание до +2...+5 градусов, лишь в южных областях термометры покажут до +7.

Прогноз на 25 декабря

В среду дожди накроют также и восточные области. Температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +8, в южных областях воздух прогреется до +10. Ночью в большинстве регионов термометры покажут от +2 до +5, на юге до +7.

Прогноз на 26 декабря

В четверг интенсивность дождей уменьшится, на западе ожидается мокрый снег. Температура воздуха существенного снизится в западных областях, там прогнозируют от +1 до +4. На остальной территории днем температура будет колебаться от +3 до +7. Ночью на западе похолодает до 0...+4, в остальных областях ночью от +3 до +6.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 23 декабря, в Украине было объявлено штормовое предупреждение. В западных областях прогнозируют значительные осадки, а в Карпатах возможен сильный мокрый снег и гололедица.