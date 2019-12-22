Зливи та похолодання: прогноз на тиждень

Погода в Україні наступного тижня буде дощовою на всій території, також очікується похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 23 грудня

У понеділок синоптики прогнозують сильні зливи у західних областях, а також суттєві опади на решті території. Лише на сході країни завтра буде сухо, але переважно хмарно. Температура повітря у південних, центральних та північних областях коливатиметься від +7 до +11 градусів, на заході та сході вдень від +5 до +9.

Вночі термометри у південних областях покажуть до +6...+9 градусів, на решті території нічна температура коливатиметься від +4 до +7.

Прогноз на 24 грудня

У вівторок синоптична ситуація залишиться незмінною, на більшості території країни йтимуть сильні дощі. Вдень температура повітря почне спадати, до +10 термометри покажуть лише у деяких південних областях. На решті території вдень від +4 до +7 градусів.

Вночі також похолодає. Синоптики прогнозують нічне похолодання до +2...+5 градусів, лише у південних областях термометри покажуть до +7.

Прогноз на 25 грудня

У середу дощі накриють також і східні області. Температура повітря вдень коливатиметься від +4 до +8, у південних областя повітря прогріється до +10. Вночі у більшості регіонів термометри покажуть від +2 до +5, на півдні до +7.

Прогноз на 26 грудня

У четвер інтенсивність дощів зменшиться, на заході очікується мокрий сніг. Температура повітря суттє знизиться у західних областях, там прогнозують від +1 до +4. На решті території вдень температура коливатиметься від +3 до +7. Вночі на заході похолодає до 0...+4, у решті областей вночі від +3 до +6.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у понеділок, 23 грудня, в Україні було оголошено штормове попередження. У західних областях прогнозують значні опади, а в Карпатах можливий сильний мокрий сніг та ожеледиця.