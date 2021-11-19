Ливни накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня
Фото: ливни накрыли Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня все области Украины накроют дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +10.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня во всех областях дожди. В центральных и северных областях усилены дожди.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +5+10, а ночью +1+3,
- в центре днем +1+4,
- на севере днем +2+6, а ночью 0-2,
- на востоке днем +2+4, а ночью -2-6.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня сильный дождь. Температура воздуха днем составит +5+7, а ночью 0+2.