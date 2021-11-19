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Ливни накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 08:13
Ливни накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня Фото: ливни накрыли Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня все области Украины накроют дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +10.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех областях дожди. В центральных и северных областях усилены дожди.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +5+10, а ночью +1+3,
  • в центре днем +1+4,
  • на севере днем +2+6, а ночью 0-2,
  • на востоке днем +2+4, а ночью -2-6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня сильный дождь. Температура воздуха днем составит +5+7, а ночью 0+2.

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