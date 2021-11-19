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Зливи накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 08:13
Зливи накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні Фото: зливи накрили Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні всі області України накриють дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +10.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх областях дощі. У центральних та північних областях посилені дощі.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +5+10, а вночі +1+3,
  • у центрі вдень +1+4,
  • на півночі вдень +2+6, а вночі 0-2,
  • на сході вдень +2+4, а вночі -2-6.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сильний дощ. Температура повітря вдень складе +5+7, а вночі 0+2.

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