Зливи накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні
Фото: зливи накрили Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні всі області України накриють дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +10.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні у всіх областях дощі. У центральних та північних областях посилені дощі.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +5+10, а вночі +1+3,
- у центрі вдень +1+4,
- на півночі вдень +2+6, а вночі 0-2,
- на сході вдень +2+4, а вночі -2-6.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні сильний дощ. Температура повітря вдень складе +5+7, а вночі 0+2.