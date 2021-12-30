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Ливни и мокрый снег: прогноз погоды на последний день 2021 года

Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 31 декабря, по всей Украине ожидаются сильные осадки. Впрочем, на западе будет отмечаться плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине будут ожидаться ливни и мокрый снег. Впрочем легкое потепление возможно на западе:

  • на западе днем от +2 до +6, а ночью - от -1 до 2;
  • на севере днем от 0 до +2, а ночью - от -4 до -6;
  • на востоке днем от -2 до -4, а ночью - от -7 до -10;
  • на юге днем от +1 до +3, а ночью - от -4 до -6;
  • в центре днем от 0 до +2, а ночью - от -1 до -7.

Фото: погода в Украине 31 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до 2, а ночью составит от -1 до -5.

Фото: погода в Киеве 31 декабря (meteo.gov.ua)

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Погода в Украине