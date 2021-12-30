Ливни и мокрый снег: прогноз погоды на последний день 2021 года

Завтра, 31 декабря, по всей Украине ожидаются сильные осадки. Впрочем, на западе будет отмечаться плюсовая температура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня в Украине будут ожидаться ливни и мокрый снег. Впрочем легкое потепление возможно на западе:
Фото: погода в Украине 31 декабря (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до 2, а ночью составит от -1 до -5.
Фото: погода в Киеве 31 декабря (meteo.gov.ua)