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Зливи та мокрий сніг: прогноз погоди на останній день 2021 року

Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 31 грудня, по усій Україні очікуються сильні опади. Втім, на заході відмічатиметься плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікуватимуться зливи й мокрий сніг. Втім легке потепління можливе на заході:

  • на заході вдень від +2 до +6, а вночі - від -1 до 2;
  • на півночі вдень від 0 до +2, а вночі - від -4 до -6;
  • на сході вдень від -2 до -4, а вночі - від -7 до -10;
  • на півдні вдень від +1 до +3, а вночі - від -4 до -6;
  • у центрі вдень від 0 до +2, а вночі - від -1 до -7.

Фото: погода в Україні 31 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікується мокрий сніг. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до 2, а вночі становитиме від -1 до -5.

Фото: погода в Києві 31 грудня (meteo.gov.ua)

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