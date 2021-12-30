Зливи та мокрий сніг: прогноз погоди на останній день 2021 року

Завтра, 31 грудня, по усій Україні очікуються сильні опади. Втім, на заході відмічатиметься плюсова температура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня в Україні очікуватимуться зливи й мокрий сніг. Втім легке потепління можливе на заході:
Фото: погода в Україні 31 грудня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також очікується мокрий сніг. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до 2, а вночі становитиме від -1 до -5.
Фото: погода в Києві 31 грудня (meteo.gov.ua)