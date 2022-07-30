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Ливни, грозы и сильный ветер: где завтра ждать непогоды

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Киев, Суббота 30 июля 2022 15:01
Ливни, грозы и сильный ветер: где завтра ждать непогоды Фото: в некоторых регионах Украины в воскресенье, 31 июля, ожидаются ливни и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В некоторых регионах Украины в воскресенье, 31 июля, ожидаются ливни и грозы. Температура в столице повысится до +32 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укргидрометцентра".

Так, в западных областях в воскресенье ожидается облачная погода и значительные дожди. На Закарпатье и в Карпатах синоптики прогнозируют сильные ливни. В то же время в Винницкой и Житомирской областях - дожди с грозами, местами град и шквалы до 20 м/с. На остальной территории Украины без осадков.

Температура воздуха на западе страны 31 июля составит 19-24 градуса тепла. На юге, востоке и севере Украины днем ожидается жара - температура повысится до +29...+32 градусов.

Ночью столбик термометра будет колебаться от 17 до 19 градусов выше нуля. В Одесской области ночью - до 22 градусов с отметкой "плюс".

Ливни, грозы и сильный ветер: где завтра ждать непогоды

Напомним, погода в Украине в августе будет более стабильная и сухая. Месяц начнется с грозовых дождей, но потом установится теплая и комфортная погода в большинстве областей.

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