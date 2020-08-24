Ливни, грозы и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 24 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В Киеве синоптики прогнозируют грозы, которые удержатся до ночи 25 августа.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики прогнозируют грозы в западных, северных, Киевской и Винницкой областях, на западе также возможны шквалы до 20 метров в секунду.

Завтра грозы, а местами со значительными дождями, ожидаются в большинстве западных, северных и центральных областей.

Напомним, сегодня в Украине синоптики прогнозировали температуру воздуха до +32 градусов; в западных, северных и некоторых центральных областях ожидались грозы.

Кроме того, сегодня в некоторых регионах страны был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, синоптики дали прогноз погоды до конца августа; прогнозируют заморозки.