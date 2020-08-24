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Зливи, грози та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Україна, Понеділок 24 серпня 2020 16:36
Зливи, грози та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві погодні умови також погіршаться

У понеділок, 24 серпня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У Києві синоптики прогнозують грози, які утримаються до ночі 25 серпня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Синоптики прогнозують грози у західних, північних, Київській та Вінницькій областях, на заході також можливі шквали до 20 метрів на секунду.

Завтра грози, а місцями зі значними дощами, очікуються у більшості західних, північних та центральних областей.

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики прогнозували температуру повітря до +32 градусів; у західних, північних та деяких центральних областях очікувалися грози.

Крім того, сьогодні у деяких регіонах країни було оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Додамо, синоптики дали прогноз погоди до кінця серпня; прогнозують заморозки.

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