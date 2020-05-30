Ливневый дождь и подтопления: Киев накрыла непогода

В субботу, 30 мая, Киев накрыла непогода. В столице наблюдается ливневый дождь и подтопления на ряде улиц.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

Так, из-за значительных дождей утром в столице коммунальщики в усиленном режиме должны были выйти на работу для ликвидации подтоплений на улицах.

Сейчас коммунальщики завершают работы на ул. Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваются работы на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская".

"Ливни прогнозируют сегодня в течение суток. Поэтому гидрослужба будет работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении.