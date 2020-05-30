Зливовий дощ і підтоплення: Київ накрила негода

У суботу, 30 травня, Київ накрила негода. У столиці спостерігається зливовий дощ і підтоплення на низці вулиць.

Про це повідомляє "Київавтодор".

Так, через значні дощі вранці в столиці комунальники в посиленому режимі повинні були вийти на роботу для ліквідації підтоплень на вулицях.

Зараз комунальники завершують роботи на вул. Пестеля. Там проблема виникла через значне підвищення рівня річки Либідь, в яку потрапляє вода зі зливостоків. Також завершуються роботи на Броварському проспекті біля станції метро "Чернігівська".

"Зливи прогнозують сьогодні протягом доби. Тому гідрослужба буде працювати в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Також РБК-Україна писало, що на територію України знову насувається циклон, який принесе сильні опади та вологість, через що можуть виникнути тумани.

Крім цього, дощова погода в Україні збережеться ще кілька днів, однак при цьому трохи потеплішає.