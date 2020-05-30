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В ГСЧС предупредили о сильных дождях в Украине в ближайшие два дня

Новости » Общество     30.05.2020 - 09:08
В ГСЧС предупредили о сильных дождях в Украине в ближайшие два дня
Фото: дождь в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дожди ожидаются в большинстве регионов страны

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили о сильных дождях в Украине 30 и 31 мая. Большие осадки не ожидаются лишь в южной части страны.

Об этом сообщает пресс-ценрт ГСЧС.

Как отмечают в ведомстве, 30 мая ночью в восточных, днем в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях значительные дожди. При этом днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области будут значительные дожди.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 мая в Украине местами возможны грозы и шквальный ветер.

Также РБК-Украина писало, что на территорию Украины снова надвигается циклон, который принесет обильные дожди и влажность, из-за чего могут возникнуть туманы.

Кроме этого, дождливая погода в Украине сохранится еще несколько дней, однако при этом немного потеплеет.

Отметим, что ощутимое повышение температуры воздуха начнется уже 4-5 июня.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины дождиГСЧСПогода
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