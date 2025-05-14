У Лівії відновилися бої: з тюрми втекли ув'язнені, ООН б'є на сполох

Як зазначається, у Тріполі другу ніч поспіль сталася значна ескалація боїв. Очевидці повідомляли, що звуки стрілянини та вибухів у кількох районах лівійської столиці, включаючи Сук-аль-Джума та околиці аеропорту Мітіга.



За даними сервісу з відстеження польотів, через збройні сутички рейси з міжнародного аеропорту Мітіга були перенаправлені до аеропорту Місрата.

Втеча в'язнів

Поліція Лівії оголосила, що бойові дії поблизу в'язниці Дждейде призвели до хаосу. Правоохоронці підтвердили втечу групи в'язнів, більшість з яких відбували тривалі терміни покарання.

Попереджання ООН

Місія Організації Об'єднаних Націй з підтримки в Лівії висловила "глибоке занепокоєння" через ескалації та акти насильства в густонаселених житлових районах.

"Місія повторює свій заклик до негайного та безумовного припинення вогню в усіх регіонах, що дозволить відкрити безпечні коридори для евакуації цивільних, які опинилися під загрозою", - йдеться у недавньому повідомленні ООН.

Місія також підтвердила свою готовність виступити посередником для врегулювання ситуації та встановлення діалогу.