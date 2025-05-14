В Ливии возобновились бои: из тюрьмы сбежали заключенные, ООН бьет тревогу

В столице Ливии возобновились боевые столкновения между силами, связанными с Правительством национального единства, и вооруженными группировками. ООН бьет тревогу из-за угрозы для гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.
Как отмечается, в Триполи вторую ночь подряд произошла значительная эскалация боев. Очевидцы сообщали, что звуки стрельбы и взрывов в нескольких районах ливийской столицы, включая Сук-аль-Джума и окрестности аэропорта Митига.
По данным сервиса по отслеживанию полетов, из-за вооруженных столкновений рейсы из международного аэропорта Митига были перенаправлены в аэропорт Мисрата.
Полиция Ливии объявила, что боевые действия вблизи тюрьмы Дждейде привели к хаосу. Правоохранители подтвердили побег группы заключенных, большинство из которых отбывали длительные сроки наказания.
Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии выразила "глубокую обеспокоенность" из-за эскалации и актов насилия в густонаселенных жилых районах.
"Миссия повторяет свой призыв к немедленному и безусловному прекращению огня во всех регионах, что позволит открыть безопасные коридоры для эвакуации гражданских, оказавшихся под угрозой", - говорится в недавнем сообщении ООН.
Миссия также подтвердила свою готовность выступить посредником для урегулирования ситуации и установления диалога.
Стоит отметить, что Ливия является одним из ведущих нефтедобытчиков в Средиземноморском регионе. Но с 2014 года Ливия разделена на две части - худую и западную. В стране существуют два центра власти.
Признанное ООН Правительство национального единства, которое действует в западной части страны. Его соперник, однопалатный парламент, заседает в Тобруке - восточной части Ливии. Палату представителей поддерживал генерал Халифа Хафтар, который контролирует различные вооруженные группировки в этом регионе .
Конфликт между силовиками зашел в тупик в 2020 году. В октябре того же года было подписано соглашение о постоянном прекращении огня, установилось шаткое равновесие.
Однако на днях в центре и других частях Триполи произошли вооруженные столкновения после убийства главы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли.
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