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В Ливии возобновились бои: из тюрьмы сбежали заключенные, ООН бьет тревогу

Фото: в Триполи возобновились боевые столкновения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В столице Ливии возобновились боевые столкновения между силами, связанными с Правительством национального единства, и вооруженными группировками. ООН бьет тревогу из-за угрозы для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

Как отмечается, в Триполи вторую ночь подряд произошла значительная эскалация боев. Очевидцы сообщали, что звуки стрельбы и взрывов в нескольких районах ливийской столицы, включая Сук-аль-Джума и окрестности аэропорта Митига.


По данным сервиса по отслеживанию полетов, из-за вооруженных столкновений рейсы из международного аэропорта Митига были перенаправлены в аэропорт Мисрата.

Побег заключенных

Полиция Ливии объявила, что боевые действия вблизи тюрьмы Дждейде привели к хаосу. Правоохранители подтвердили побег группы заключенных, большинство из которых отбывали длительные сроки наказания.

 

 

Предупреждение ООН

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии выразила "глубокую обеспокоенность" из-за эскалации и актов насилия в густонаселенных жилых районах.

"Миссия повторяет свой призыв к немедленному и безусловному прекращению огня во всех регионах, что позволит открыть безопасные коридоры для эвакуации гражданских, оказавшихся под угрозой", - говорится в недавнем сообщении ООН.

Миссия также подтвердила свою готовность выступить посредником для урегулирования ситуации и установления диалога.

Беспорядки в Ливии

Стоит отметить, что Ливия является одним из ведущих нефтедобытчиков в Средиземноморском регионе. Но с 2014 года Ливия разделена на две части - худую и западную. В стране существуют два центра власти.

Признанное ООН Правительство национального единства, которое действует в западной части страны. Его соперник, однопалатный парламент, заседает в Тобруке - восточной части Ливии. Палату представителей поддерживал генерал Халифа Хафтар, который контролирует различные вооруженные группировки в этом регионе .

Конфликт между силовиками зашел в тупик в 2020 году. В октябре того же года было подписано соглашение о постоянном прекращении огня, установилось шаткое равновесие.

Однако на днях в центре и других частях Триполи произошли вооруженные столкновения после убийства главы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли.

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Ливия