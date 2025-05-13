У Лівії спалахнули бої, на вулицях танки: що відомо

У столиці Лівії Тріполі розгорнулися бойові дії між збройними угрупованнями. На вулиці міста виведена військова техніка, почалась евакуація цивільних літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лівійські ЗМІ.
Міністерство закордонних справ Уряду національної єдності Лівії звернулося до мешканців Триполі із проханням не залишати домівки та "не виходити на вулицю, щоб забезпечити свою безпеку".
Зазначається, що стрілянину було чути у різних частинах столиці. За не підтвердженими даними, бої відбуваються між силами Місрати та Тріполі.
Також з'явилися повідомлення, що в аеропорту Мітіга (приблизно за 8 км від Тріполі) відбувається евакуація літаків.
"Адміністрація міжнародного аеропорту Мітіга оголошує про повне призупинення авіасполучення та перенаправлення рейсів, що прибувають до аеропорту Мітіга", - йдеться в повідомленні видання Libia Today 24.
В мережі були оприлюднені кадри про загострення в Лівії.
Незадовго до ескалації у Лівії був ліквідований польовий командир Абдула Гані аль-Кіклі (Геніва), пише Al Wasat. Він був керівником служби безпеки президентської ради Лівії. ЗМІ висловлюють припущення, що його вбивство могло спровокувати нинішні зіткнення.
Нагадаємо, що зіткнення між різними збройними формуваннями у цій країні відбуваються не вперше. Так, наприкінці березня минулого року була обстріляна з гранатометів резиденція прем'єр-міністра Лівії Абделя Хаміда аль-Дбейби - тоді в результаті інциденту обійшлося без жертв.
У січні цього року в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що РФ планує перекинути частину військової техніки з Сирії до Лівії за допомогою вантажних кораблів Sparta та Sparta II.Так, офіційний Тріполі вважається дружнім до Москви, яка надає підтримку своїми найманцями з ВПК "Вагнера".
До слова, днями стало відомо, що у Москві нещодавно відбулася зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та лівійським верховним головнокомандувачем Халіфом Хафтаром, який є однією з ключових фігур у другій громадянській війні в Лівії, звинувачується у можливих численних воєнних злочинах, та отримує військову підтримку з боку інших країн, зокрема від РФ.
Також повідомлялося, що у листопаді 2023 року стало відомо про плани РФ побудувати військову базу в Лівії.
Нагадаємо також, що у 2019 році командувач самопроголошеної Лівійської національної армії генерал Халіфа Хафтар закликав лояльні йому війська активізувати бої за Тріполі. Він заявив тоді, що Лівійська національна армія повинна переслідувати і знищити сили противника.
Тоді ескалація у Лівії спалахнула на тлі діяльності у країні двох урядів: визнаного міжнародним співтовариством Урядом національної згоди (ПНР) прем'єр-міністра Фаїза Сараджа в Тріполі, та тимчасовим кабінетом міністрів Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, що діяв на сході країни спільно з обраним парламентом і підтримуваний Лівійської національної армії (ЛНА).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.