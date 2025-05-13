У Лівії спалахнули бої, на вулицях танки: що відомо

Міністерство закордонних справ Уряду національної єдності Лівії звернулося до мешканців Триполі із проханням не залишати домівки та "не виходити на вулицю, щоб забезпечити свою безпеку".

Зазначається, що стрілянину було чути у різних частинах столиці. За не підтвердженими даними, бої відбуваються між силами Місрати та Тріполі.

Також з'явилися повідомлення, що в аеропорту Мітіга (приблизно за 8 км від Тріполі) відбувається евакуація літаків.

"Адміністрація міжнародного аеропорту Мітіга оголошує про повне призупинення авіасполучення та перенаправлення рейсів, що прибувають до аеропорту Мітіга", - йдеться в повідомленні видання Libia Today 24.

В мережі були оприлюднені кадри про загострення в Лівії.

Незадовго до ескалації у Лівії був ліквідований польовий командир Абдула Гані аль-Кіклі (Геніва), пише Al Wasat. Він був керівником служби безпеки президентської ради Лівії. ЗМІ висловлюють припущення, що його вбивство могло спровокувати нинішні зіткнення.