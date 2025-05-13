В Ливии вспыхнули бои, на улицах танки: что известно

В столице Ливии Триполи развернулись боевые действия между вооруженными группировками. На улицы города выведена военная техника, началась эвакуация гражданских самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливийские СМИ.
Министерство иностранных дел Правительства национального единства Ливии обратилось к жителям Триполи с просьбой не покидать дома и "не выходить на улицу, чтобы обеспечить свою безопасность".
Отмечается, что стрельба была слышна в разных частях столицы. По неподтвержденным данным, бои происходят между силами Мисраты и Триполи.
Также появились сообщения, что в аэропорту Митига (примерно в 8 км от Триполи) происходит эвакуация самолетов.
"Администрация международного аэропорта Митига объявляет о полной приостановке авиасообщения и перенаправлении рейсов, прибывающих в аэропорт Митига", - говорится в сообщении издания Libia Today 24.
В сети были обнародованы кадры об обострении в Ливии.
Незадолго до эскалации в Ливии был ликвидирован полевой командир Абдула Гани аль-Кикли (Генива), пишет Al Wasat. Он был руководителем службы безопасности президентского совета Ливии. СМИ высказывают предположение, что его убийство могло спровоцировать нынешние столкновения.
Напомним, что столкновения между различными вооруженными формированиями в этой стране происходят не впервые. Так, в конце марта прошлого года была обстреляна из гранатометов резиденция премьер-министра Ливии Абделя Хамида аль-Дбейби - тогда в результате инцидента обошлось без жертв.
В январе этого года в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что РФ планирует перебросить часть военной техники из Сирии в Ливию с помощью грузовых кораблей Sparta и Sparta II. Так, официальный Триполи считается дружественным к Москве, которая оказывает поддержку своими наемниками из ЧВК "Вагнера".
К слову, на днях стало известно, что в Москве недавно состоялась встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и ливийским верховным главнокомандующим Халифом Хафтаром, который является одной из ключевых фигур во второй гражданской войне в Ливии, обвиняется в возможных многочисленных военных преступлениях, и получает военную поддержку со стороны других стран, в частности от РФ.
Также сообщалось, что в ноябре 2023 года стало известно о планах РФ построить военную базу в Ливии.
Также сообщалось, что в ноябре 2023 г. стало известно о планах РФ построить военную базу в Ливии.
Напомним также, что в 2019 году командир самопровозглашенной Ливийской национальной армии генерал Халифа Хафтар призвал лояльные ему войска активизировать бои за Триполи. Он заявил тогда, что Ливийская национальная армия должна преследовать и уничтожить силы противника.
Тогда эскалация в Ливии вспыхнула на фоне деятельности в стране двух правительств: признанного международным сообществом Правительством национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи, и временным кабинетом министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действовавшего на армии. (ЛНА).
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