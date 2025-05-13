В Ливии вспыхнули бои, на улицах танки: что известно

Министерство иностранных дел Правительства национального единства Ливии обратилось к жителям Триполи с просьбой не покидать дома и "не выходить на улицу, чтобы обеспечить свою безопасность".

Отмечается, что стрельба была слышна в разных частях столицы. По неподтвержденным данным, бои происходят между силами Мисраты и Триполи.

Также появились сообщения, что в аэропорту Митига (примерно в 8 км от Триполи) происходит эвакуация самолетов.

"Администрация международного аэропорта Митига объявляет о полной приостановке авиасообщения и перенаправлении рейсов, прибывающих в аэропорт Митига", - говорится в сообщении издания Libia Today 24.

В сети были обнародованы кадры об обострении в Ливии.

Незадолго до эскалации в Ливии был ликвидирован полевой командир Абдула Гани аль-Кикли (Генива), пишет Al Wasat. Он был руководителем службы безопасности президентского совета Ливии. СМИ высказывают предположение, что его убийство могло спровоцировать нынешние столкновения.