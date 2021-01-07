Ливия вернула четырех украинских моряков, осужденных за контрабанду

Четыре члена экипажа танкера Captain Khayyam, осужденных в Ливии за контрабанду, возвращаются в Украину. Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган Олег Войнеровский и Павел Чайка уже по дороге домой.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечается в сообщении, танкер Captain Khayyam был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года. Четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 года ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

В пресс-службе отметили, что поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Владимир Зеленский поздравил освобождение украинских граждан и отметил, что наконец они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких. Также он поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращение украинцев домой стало возможным, добавили в пресс-службе.

Напомним, в июне 2020 года 14 членов экипажа танкера "Рута", которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой.

Ранее в МИД рассказывали о переговорах с Ливией относительно освобождения задержанных украинских моряков.