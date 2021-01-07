Лівія повернула чотирьох українських моряків, засуджених за контрабанду

Чотири члени екіпажу танкера Captain Khayyam, засуджених в Лівії за контрабанду, повертаються в Україну. Моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка вже в дорозі додому.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як зазначається в повідомленні, танкер Captain Khayyam було затримано в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року. Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam у грудні 2017 року лівійський суд засудив до п’яти років ув’язнення.

У прес-службі зазначили, що оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент Володимир Зеленський привітав звільнення українських громадян і зазначив, що нарешті вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких. Також він подякував за роботу українським дипломатам, Міністерству закордонних справ та іншим відомствам, завдяки яким повернення українців додому стало можливим, додали в прес-службі.

Нагадаємо, у червні 2020 року 14 членів екіпажу танкера "Рута", які були за ґратами в Лівії, повернулися додому.

Раніше в МЗС розповідали про переговори з Лівією щодо звільнення затриманих українських моряків.