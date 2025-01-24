ua en ru
Пт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У деяких містах ціни знову зросли. Скільки зараз коштує оренда житла на заході України

П'ятниця 24 січня 2025 18:08
UA EN RU
У деяких містах ціни знову зросли. Скільки зараз коштує оренда житла на заході України Скільки коштує оренда житла на заході України (фото ілюстративне: facebook/IFrankivsk)
Автор: Василина Копитко

Оренда житла у західних областях залишається найдорожчою в Україні. За останніх пів року ціни на однокімнатні квартири знову підскочили у Львові, Івано-Франківську та Хмельницькому.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштує оренда житла на заході України.

Скільки коштує оренда житла на заході Україні

Найвищі ціни на оренду житла в Україні - в Ужгороді. Однокімнатні квартири там здають за 19 000 гривень, двокімнатні - 23 300 гривень, трикімнатні - 29 600 гривень. Вартість за останніх пів року не змінилась.

На 1% подорожчала оренда у Львові. Однокімнатні квартири там зараз у ціні зрівнялись зі столичними й коштують 17 000 гривень на місяць. На 4% подешевшали двокімнатні квартири - 19 200 гривень, а от вартість трикімнатних зросла на 7% до 22 400 гривень.

Ціни на однокімнатні квартири в Івано-Франківську підскочили на 16% і зараз коштують 14 тисяч гривень. Двокімнатні подорожчали на 25%, їх здають за 16 900 гривень, трикімнатні у таку ж ціну.

У Луцьку вартість оренди не змінилась, однокімнатні квартири здають за 13 500 гривень, двокімнатні - за 15 000 гривень, а от даних про трикімнатні - нема.

Ціни на оренду в Рівному також залишились без змін. Однокімнатні квартири коштують 11 500 гривень, двокімнатні -12 000 гривень, трикімнатні - 12 300 гривень.

У Чернівцях однокімнатні квартири трішки дешевші ніж у Рівному - 11 000 гривень, а от дво- і трикімнатні - дорожчі, їх здають за 14 800 і 16 900 гривень.

Вартість оренди у Тернополі залишається стабільною протягом пів року. Однокімнатні квартири там здають за 10 тисяч гривень, двокімнатні за 11 800 гривень, трикімнатні - на 16 900 гривень.

На 5% подорожчала оренда однокімнатних квартир у Хмельницькому. В середньому вони тепер коштують 10 000 гривень. Двокімнатні підскочили у ціні на 10%, зараз їх здають за 11 000 гривень. Вартість трикімнатних квартир не змінилась - 12 000 гривень.

У деяких містах ціни знову зросли. Скільки зараз коштує оренда житла на заході України
Ціни на оренду житла в Україні (скриншот)

Які ціни на оренду житла у решті регіонів

У трійку лідерів за вартістю оренди квартир разом із Львовом та Ужгородом входить Київ. За останні пів року однокімнатні квартири там подорожчали на 6% до 17 тисяч гривень, дво- і трикімнатні подешевшали - до 23 700 і 40 100 гривень, відповідно.

За останні пів року на 9% впала вартість оренди однокімнатних квартир у Запоріжжі та Дніпрі. Зараз вони коштують 5 і 10 тисяч, відповідно. А от двокімнатні подешевшали на 14 і 24%. У Запоріжжі їх здають за 6 000 гривень, у Дніпрі - 13 600 гривень.

У Харкові та Миколаєві однокімнатні квартири здають за 4 і 5 тисяч гривень, Чернігові - 6 250 гривень, Кропивницькому - 7 тисяч гривень, Одесі - 8 тисяч гривень.

На 11% однокімнатні квартири підскочили в Одесі, їх зараз здають за 8 тисяч гривень. А у Вінниці таке житло подорожчало на 4% до 12 тисяч гривень.

У Житомирі, Черкасах і Полтаві ціни на однокімнатні квартири не змінились - 9 000, 9 750 і 10 000 гривень, відповідно. Даних про Суми, Херсон та окуповані території нема.

Раніше ми писали про те, що для купівлі квартири в іпотеку за програмою "єОселя" потрібно зробити внесок у розмірі від 4 до 18 тисяч доларів, залежно від міста розташування житла. Кредити на житло видають на термін до 20 років.

Читайте також, що в українців йде на оренду однокімнатної квартири від 15 до 84% зарплати. Найбільше віддають за житло жителі Ужгорода - 84% заробітної плати. На другому місці Луцьк із показником 79%, на третьому - Львів, тут витрати становлять 74%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло Західна Україна
NEWS
"Повна фігня". МЗС різко відповіло на чергову забаганку Росії щодо України та НАТО
"Повна фігня". МЗС різко відповіло на чергову забаганку Росії щодо України та НАТО
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ