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Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривен

Киев, Четверг 06 февраля 2025 17:11
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Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривен Сколько стоит аренда квартир в Киеве (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве за последние полгода цены на аренду однокомнатных квартир выросли на 7%, а вот стоимость двух- и трехкомнатных квартир упала на 5 и 11%, соответственно. Правый берег столицы традиционно остается более дорогим.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят квартиры на левом и правом берегу Киева и какое жилье можно снять за 15 тысяч гривен.

Какая стоимость аренды жилья в Киеве

Киев вместе со Львовом и Ужгородом входит в тройку городов с самой дорогой арендой жилья. Стоимость в столице зависит от района расположения квартиры, ее площади и состояния ремонта. Традиционно дороже всего аренда стоит в Печерском районе (правый берег), дешевле всего - в Деснянском (левый берег). Стоимость там отличается в четыре раза - 36 тысяч и 9 тысяч гривен за однокомнатную квартиру, соответственно.

Самое дорогое жилье сдают в дореволюционных домах (до 1918 года) и новостройках, построенных после 2010 года.

В среднем аренда в Киеве стоит:

  • однокомнатные квартиры - 17 тысяч гривен;
  • двухкомнатные квартиры - 23 500 гривен;
  • трехкомнатные квартиры - 40 100 гривен.

По данным ЛУН, стоимость однокомнатной квартиры в Киеве равна ее аренде в течение 12,6 года, двухкомнатной - 14,4 года, трехкомнатной - 12,5 года.

В среднем киевляне тратят 66% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры, 92% - на двухкомнатной и 150% - на трехкомнатной.

Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривенСредние цены на аренду жилья в Киеве (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит аренда квартир на правом берегу Киева

Самые дорогие квартиры на Печерске, поскольку здесь расположен правительственный квартал и много элитных ЖК. Однокомнатные квартиры здесь в среднем стоят 36 тысяч гривен, двухкомнатные - 42 400 гривен, трехкомнатные - 72 100 гривен.

Далее в рейтинге Шевченковский район. В среднем здесь однокомнатные квартиры сдают за 24 тысячи гривен, двухкомнатные - 29 700 и трехкомнатные - 46 тысяч гривен в месяц.

Значительно дешевле аренда стоит в Подольском и Голосеевском районах. Однокомнатная квартира здесь обойдется в 17-19 тысяч гривен, двухкомнатная - 24-29 тысяч и трехкомнатная - 33-40 тысяч гривен.

Почти в одинаковую цену аренда в Оболонском и Соломенском районах. Здесь однокомнатные квартиры сдают за 14-15 тысяч гривен, двухкомнатные - 19 700 - 22 000 гривен, трехкомнатные - 29-33 900 гривен.

Дешевле всего на правом берегу обойдется аренда в Святошинском районе. В среднем здесь за однокомнатную квартиру придется отдать 13 тысяч гривен, двухкомнатную - 16 тысяч, трехкомнатную - 20 тысяч гривен.

Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривенОбъявления о сдаче квартир на правом берегу (скриншот сайта Olx)

Какие цены на жилье на левом берегу

На левом берегу значительно ниже цены на аренду жилья. Самым дорогим в этой части Киева является Дарницкий район. В среднем однокомнатные квартиры здесь сдают за 15 тысяч гривен, двухкомнатные - 19 тысяч, трехкомнатные - 24 тысячи гривен в месяц.

Немного дешевле Днепровский район, здесь цены на аренду однокомнатных квартир в среднем составляют 14 тысяч гривен, двухкомнатных - 15 500 и трехкомнатных - 25 тысяч гривен.

Самым дешевым является Деснянский район. Стоимость аренды здесь даже ниже чем в пригороде Киева, например Вишневом, Ирпене или на Борщаговках. Однокомнатные квартиры здесь стоят 9 тысяч гривен, двухкомнатные квартиры - 12 тысяч, трехкомнатные - 12 500 гривен.

Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривенОбъявления об аренде квартир на левом берегу (скриншот сайта Olx)

Как выглядят бюджетные квартиры до 15 тысяч гривен

С бюджетом до 15 тысяч гривен в Киеве можно найти приличный вариант аренды одно- и двухкомнатной квартиры. Сейчас на сайте объявлений есть немало подобных предложений, больше всего в такой ценовой категории именно на левом берегу.

За 12 тысяч гривен в месяц сдают однокомнатную квартиру на 38 "квадратов" в Днепровском районе. Жилье имеет косметический ремонт, без советской мебели, рядом вся необходимая инфраструктура - садики, школы, парки.

Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривен

Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривенОбъявления об аренде (скриншот сайта Olx)

В Днепровском районе за 15 тысяч гривен в месяц сдают двухкомнатную квартиру на 50 "квадратов" с современным ремонтом и мебелью. Правда, она расположена на 21 этаже, что сейчас может несколько отпугивать потенциальных арендаторов, поскольку верхние этажи во время ракетных атак считаются самыми опасными.

Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривен

Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривенОбъявление об аренде квартиры (скриншот сайта Olx)

По такой же цене можно даже найти трехкомнатную квартиру. Например, на Русановке сдают жилье на 61 кв. м с косметическим ремонтом, новой мебелью и всей необходимой бытовой техникой. В объявлении указано, что рядом с квартирой расположены садики, школы и зоны отдыха, ближайшее метро - станция "Левобережная".

Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривен

Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривенОбъявление об аренде (скриншот сайта Olx)

Недавно мы рассказывали, что за последние полгода цены на аренду во Львове подскочили на 1%, в Хмельницком - на 5%, а в Ивано-Франковске - на 16%. Но самым дорогим городом как на западе, так и в целом по Украине, остается Ужгород, там однокомнатные квартиры в среднем стоят 19 тысяч гривен.

Читайте также о том, что стоимость однокомнатной квартиры в Украине равна в среднем 9,3-18,5 года ее аренды, в зависимости от места расположения.

Ранее мы сравнивали стоимость аренды жилья в Киеве и Варшаве.

При подготовке материала использовали данные ЛУН и объявления Olx.

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