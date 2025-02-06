Левый или правый берег Киева: где аренда дороже и что можно найти за 15 тысяч гривен

В Киеве за последние полгода цены на аренду однокомнатных квартир выросли на 7%, а вот стоимость двух- и трехкомнатных квартир упала на 5 и 11%, соответственно. Правый берег столицы традиционно остается более дорогим.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят квартиры на левом и правом берегу Киева и какое жилье можно снять за 15 тысяч гривен.

Какая стоимость аренды жилья в Киеве

Киев вместе со Львовом и Ужгородом входит в тройку городов с самой дорогой арендой жилья. Стоимость в столице зависит от района расположения квартиры, ее площади и состояния ремонта. Традиционно дороже всего аренда стоит в Печерском районе (правый берег), дешевле всего - в Деснянском (левый берег). Стоимость там отличается в четыре раза - 36 тысяч и 9 тысяч гривен за однокомнатную квартиру, соответственно.

Самое дорогое жилье сдают в дореволюционных домах (до 1918 года) и новостройках, построенных после 2010 года.

В среднем аренда в Киеве стоит:

однокомнатные квартиры - 17 тысяч гривен;

двухкомнатные квартиры - 23 500 гривен;

трехкомнатные квартиры - 40 100 гривен.

По данным ЛУН, стоимость однокомнатной квартиры в Киеве равна ее аренде в течение 12,6 года, двухкомнатной - 14,4 года, трехкомнатной - 12,5 года.

В среднем киевляне тратят 66% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры, 92% - на двухкомнатной и 150% - на трехкомнатной.

Средние цены на аренду жилья в Киеве (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит аренда квартир на правом берегу Киева

Самые дорогие квартиры на Печерске, поскольку здесь расположен правительственный квартал и много элитных ЖК. Однокомнатные квартиры здесь в среднем стоят 36 тысяч гривен, двухкомнатные - 42 400 гривен, трехкомнатные - 72 100 гривен.

Далее в рейтинге Шевченковский район. В среднем здесь однокомнатные квартиры сдают за 24 тысячи гривен, двухкомнатные - 29 700 и трехкомнатные - 46 тысяч гривен в месяц.

Значительно дешевле аренда стоит в Подольском и Голосеевском районах. Однокомнатная квартира здесь обойдется в 17-19 тысяч гривен, двухкомнатная - 24-29 тысяч и трехкомнатная - 33-40 тысяч гривен.

Почти в одинаковую цену аренда в Оболонском и Соломенском районах. Здесь однокомнатные квартиры сдают за 14-15 тысяч гривен, двухкомнатные - 19 700 - 22 000 гривен, трехкомнатные - 29-33 900 гривен.

Дешевле всего на правом берегу обойдется аренда в Святошинском районе. В среднем здесь за однокомнатную квартиру придется отдать 13 тысяч гривен, двухкомнатную - 16 тысяч, трехкомнатную - 20 тысяч гривен.

Объявления о сдаче квартир на правом берегу (скриншот сайта Olx)

Какие цены на жилье на левом берегу

На левом берегу значительно ниже цены на аренду жилья. Самым дорогим в этой части Киева является Дарницкий район. В среднем однокомнатные квартиры здесь сдают за 15 тысяч гривен, двухкомнатные - 19 тысяч, трехкомнатные - 24 тысячи гривен в месяц.

Немного дешевле Днепровский район, здесь цены на аренду однокомнатных квартир в среднем составляют 14 тысяч гривен, двухкомнатных - 15 500 и трехкомнатных - 25 тысяч гривен.

Самым дешевым является Деснянский район. Стоимость аренды здесь даже ниже чем в пригороде Киева, например Вишневом, Ирпене или на Борщаговках. Однокомнатные квартиры здесь стоят 9 тысяч гривен, двухкомнатные квартиры - 12 тысяч, трехкомнатные - 12 500 гривен.

Объявления об аренде квартир на левом берегу (скриншот сайта Olx)

Как выглядят бюджетные квартиры до 15 тысяч гривен

С бюджетом до 15 тысяч гривен в Киеве можно найти приличный вариант аренды одно- и двухкомнатной квартиры. Сейчас на сайте объявлений есть немало подобных предложений, больше всего в такой ценовой категории именно на левом берегу.

За 12 тысяч гривен в месяц сдают однокомнатную квартиру на 38 "квадратов" в Днепровском районе. Жилье имеет косметический ремонт, без советской мебели, рядом вся необходимая инфраструктура - садики, школы, парки.

Объявления об аренде (скриншот сайта Olx)

В Днепровском районе за 15 тысяч гривен в месяц сдают двухкомнатную квартиру на 50 "квадратов" с современным ремонтом и мебелью. Правда, она расположена на 21 этаже, что сейчас может несколько отпугивать потенциальных арендаторов, поскольку верхние этажи во время ракетных атак считаются самыми опасными.

Объявление об аренде квартиры (скриншот сайта Olx)

По такой же цене можно даже найти трехкомнатную квартиру. Например, на Русановке сдают жилье на 61 кв. м с косметическим ремонтом, новой мебелью и всей необходимой бытовой техникой. В объявлении указано, что рядом с квартирой расположены садики, школы и зоны отдыха, ближайшее метро - станция "Левобережная".

Объявление об аренде (скриншот сайта Olx)