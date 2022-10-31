Лівий берег вже з водою, але 40% киян ще ні: що відомо на цей момент

"Фахівці "Київводоканалу" працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій. Адже зранку, через пошкодження енергооб'єкта біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання", - йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, вже вдалося відновити водопостачання лівого берега Києва. Прямо зараз тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини міста. Також завершується підключення об’єктів "Київводоканал"у до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання. Наразі 40% споживачів столиці - без води.

"Також у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян. Деякі бювети ще на стадії підключення", - додав міський голова.

Кличко повідомив, що з переліком і адресами бюветів можна ознайомитися на офіційному порталі міста чи сайті "Київводфонду".