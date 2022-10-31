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Левый берег уже с водой, но 40% киевлян еще нет: что известно на этот момент

Фото: Левый берег уже с водой, но 40% киевлян еще нет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киеве возобновили водоснабжение левого берега города. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Специалисты "Киевводоканала" работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать работу водопроводных станций. Ведь утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, уже удалось восстановить водоснабжение левого берега Киева. Прямо сейчас ведутся работы по восстановлению водоснабжения правобережной части города. Также завершается подключение объектов "Киевводоканал" к электроэнергии, что позволит восстанавливать водоснабжение. Сейчас 40% потребителей столицы - без воды.

"Также в столице, в том числе с помощью генераторов, возобновили электроснабжение 27 бюветных комплексов и они доступны киевлянам. Некоторые бюветы еще на стадии подключения", - добавил городской голова.

Кличко сообщил, что со списком и адресами бюветов можно ознакомиться на официальном портале города или сайте "Киевводфонда".

Напомним, что российские войска утром 31 октября нанесли очередной массированный удар по объектам критической инфраструктуры Киева. В результате часть города осталась без света и воды.

Позже стало известно, что в результате повреждения энергетического объекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

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