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Лівий берег вже з водою, але 40% киян ще ні: що відомо на цей момент

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 17:47
Лівий берег вже з водою, але 40% киян ще ні: що відомо на цей момент Фото: Лівий берег вже з водою, але 40% киян ще ні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Києві відновили водопостачання лівого берега міста. Наразі тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій. Адже зранку, через пошкодження енергооб'єкта біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання", - йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, вже вдалося відновити водопостачання лівого берега Києва. Прямо зараз тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини міста. Також завершується підключення об’єктів "Київводоканал"у до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання. Наразі 40% споживачів столиці - без води.

"Також у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян. Деякі бювети ще на стадії підключення", - додав міський голова.

Кличко повідомив, що з переліком і адресами бюветів можна ознайомитися на офіційному порталі міста чи сайті "Київводфонду".

Нагадаємо, що російські війська вранці 31 жовтня завдали чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури Києва. Внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води.

Пізніше стало відомо, що внаслідок пошкодження енергетичного об'єкта біля Києва 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.

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