Лівий берег без світла, на правому перебої: всі наслідки атаки ракет і дронів на Київ

Росіяни в ніч на 10 жовтня здійснили комбінований обстріл по Києву. Внаслідок ворожої атаки лівий берег столиці залишився без світла, на правому також спостерігаються перебої.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічну атаку на Київ.
Головне:
За даними Повітряних сил, для обстрілу ворог задіяв спочатку дрони. Зокрема, о 02:48 ворожі безпілотники летіли в напрямку Києва, Дніпра, Полтави, Черкас та міста Запоріжжя.
Приблизно ж в цей час в столиці пролунали перші вибухи. Згодом вибухи періодично повторювалися і було чути роботу ППО.
Починаючи з 02:30 військові поінформували про загрозу балістики. В цю хвилину на Київ полетіли ракети, після чого неодноразово протягом години лунали потужні вибухи. Причому ворог в цей момент застосував також і дрони.
Після першої дронової атаки на Київ, місцеві пабліки писали писати про перебої зі світлом. Пізніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що внаслідок масованої атаки РФ в столиці можуть бути перебої як зі світлом, так і з водопостачанням.
У свою чергу начальник КМВА Тимур Ткаченко писав, що відключень у зв'язку з воєнною загрозою поки не допущено. Проте він допустив, що ворог може атакувати об'єкти критичної цивільної інфраструктури, що і сталося згодом.
Зокрема, після ударів балістики на лівому березі Києва стався повний блекаут. Згодом інформацію підтвердили представники влади, зазначивши, що проблеми є і з водою.
"У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням", - уточнив Кличко о 4 ранку.
Цю ж інформацію підтверджує і Ткаченко. Водночас відсутність світла спостерігається і на правому березі, про що інформує кореспондент РБК-Україна. Також про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Наразі роботи над відновленням електропостачання вже почалися.
"Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", - поінформував Кличко о 04:15.
Внаслідок атаки РФ в столиці були пошкоджені будинки, квартири, а також сталися пожежі, які наразі ліквідовано. Зокрема, наслідки зафіксовано у Печерському, Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.
Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що станом на 4 ранку:
Оновлено о 04:50
У ДСНС України підтвердили пошкодження житлової забудови та об'єктів інфраструктури. Надзвичайники показали фото та уточнили, що:
За останніми даними, у Києві внаслідок ворожої атаки постраждали 9 людей. Наразі 5 з них у лікарнях.
При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.
Зазначимо, що цієї ночі ворог атакував не тільки столицю, а й низку інших міст. Зокрема, неодноразові вибухи було чутно в Запоріжжі та Дніпрі.
За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни атакували дронами приватний сектор та об'єкти інфраструктури. В результаті обстрілу було кілька пожеж.
Крім того, у Запоріжжі через ворожу атаку постраждали троє людей, але пізніше стало відомо, що постраждалий 7-річний хлопчик загинув.
Також протягом ночі вибухи було чутно в Дніпрі. Ближче до ранку місцеві пабліки почали повідомляти про перебої з світлом.