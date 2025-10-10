Лівий берег без світла, на правому перебої: всі наслідки атаки ракет і дронів на Київ

Головне:

росіяни запустили дрони і балістику;

під ударом критична інфраструктура столиці;

Лівий берег залишився без електроенергії, на правому теж перебої;

пошкоджено будинки та відомо про 9 постраждалих.

Чим били росіяни

За даними Повітряних сил, для обстрілу ворог задіяв спочатку дрони. Зокрема, о 02:48 ворожі безпілотники летіли в напрямку Києва, Дніпра, Полтави, Черкас та міста Запоріжжя.

Приблизно ж в цей час в столиці пролунали перші вибухи. Згодом вибухи періодично повторювалися і було чути роботу ППО.

Починаючи з 02:30 військові поінформували про загрозу балістики. В цю хвилину на Київ полетіли ракети, після чого неодноразово протягом години лунали потужні вибухи. Причому ворог в цей момент застосував також і дрони.

Наслідки атаки

Енергетика та водопостачання

Після першої дронової атаки на Київ, місцеві пабліки писали писати про перебої зі світлом. Пізніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що внаслідок масованої атаки РФ в столиці можуть бути перебої як зі світлом, так і з водопостачанням.

У свою чергу начальник КМВА Тимур Ткаченко писав, що відключень у зв'язку з воєнною загрозою поки не допущено. Проте він допустив, що ворог може атакувати об'єкти критичної цивільної інфраструктури, що і сталося згодом.

Зокрема, після ударів балістики на лівому березі Києва стався повний блекаут. Згодом інформацію підтвердили представники влади, зазначивши, що проблеми є і з водою.

"У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням", - уточнив Кличко о 4 ранку.

Цю ж інформацію підтверджує і Ткаченко. Водночас відсутність світла спостерігається і на правому березі, про що інформує кореспондент РБК-Україна. Також про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Наразі роботи над відновленням електропостачання вже почалися.

"Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", - поінформував Кличко о 04:15.

Інші наслідки атаки

Внаслідок атаки РФ в столиці були пошкоджені будинки, квартири, а також сталися пожежі, які наразі ліквідовано. Зокрема, наслідки зафіксовано у Печерському, Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що станом на 4 ранку:

у Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано;

у Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.

у Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

у Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Оновлено о 04:50

У ДСНС України підтвердили пошкодження житлової забудови та об'єктів інфраструктури. Надзвичайники показали фото та уточнили, що:

у Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували 20 осіб, 9 - травмовані, п’ятьох передано медикам;

у Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію - без займання та руйнувань.

Постраждалі

За останніми даними, у Києві внаслідок ворожої атаки постраждали 9 людей. Наразі 5 з них у лікарнях.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.