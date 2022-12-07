ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лівий берег Києва отримує лише третину потрібної електрики: в чому причина

Новость на русском →
Україна, Середа 07 грудня 2022 20:50
Лівий берег Києва отримує лише третину потрібної електрики: в чому причина Фото: на лівому березі Києва ще й досі тривають ремонтні роботи на енергооб'єктах (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Постачальник електроенергії компанія YASNO зазначила, що мешканці лівого берега Києва і досі мають складнощі з енергопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

За його словами, споживачі у районах на лівому березі Києва отримують лише до 30% від потреб електроенергії. Причина - й досі тривають ремонтні роботи на одному із комунальних об'єктів генерації,

"Натомість мережі від інших джерел генерації перевантажені й не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони", - пояснив Коваленко.

Терміни відновлення енергопостачання генеральний директор компанії назвати не зміг.

Проте гендиректор YASNO додав, що наразі також трапляється чимало локальних аварій, причинами яких є такі фактори:

  • не спрацьовує автоматика: у частині трансформаторних підстанцій вона може видати помилку під час включення певної черги, тобто світло не підключається автоматично, і для споживачів це потрібно робити вручну. Ситуацію погіршує погода;
  • система, яка будувалася роками, не розрахована на таку велику кількість увімкнень/вимкнень. Тому цілком природно, що такого навантаження не витримує на 100%;
  • після тривалих відключень виникає так званий відкладений попит. Тобто одразу після тривалих відключень споживання в рази зростає, тому замість трьох черг іноді можливо ввімкнути лише одну. Така ситуація може тривати протягом кількох днів.

Водночас, наголошує Коваленко, дві з цих причин пов'язані з правилами користуванням, тож, він закликав "дуже відповідально ставитися до своїх звичок використання електроенергії".

Гендиректор звернув увагу, що можливе максимальне споживання у Києві зросло на 7% порівняно з 6 грудня. Зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків, але все одно поки що діють екстрені відключення.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло прогнози експертів, коли Україна зможе повернутися до планових графіків відключення світла.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що ситуація з енергопостачанням дозволяє скорочувати час відключень, а директор ДТЕК Дмитро Сахарук пояснив нерівномірні відключення світла в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
блекаут
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України