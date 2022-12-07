Лівий берег Києва отримує лише третину потрібної електрики: в чому причина

Постачальник електроенергії компанія YASNO зазначила, що мешканці лівого берега Києва і досі мають складнощі з енергопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

За його словами, споживачі у районах на лівому березі Києва отримують лише до 30% від потреб електроенергії. Причина - й досі тривають ремонтні роботи на одному із комунальних об'єктів генерації,

"Натомість мережі від інших джерел генерації перевантажені й не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони", - пояснив Коваленко.

Терміни відновлення енергопостачання генеральний директор компанії назвати не зміг.

Проте гендиректор YASNO додав, що наразі також трапляється чимало локальних аварій, причинами яких є такі фактори:

не спрацьовує автоматика: у частині трансформаторних підстанцій вона може видати помилку під час включення певної черги, тобто світло не підключається автоматично, і для споживачів це потрібно робити вручну. Ситуацію погіршує погода;

система, яка будувалася роками, не розрахована на таку велику кількість увімкнень/вимкнень. Тому цілком природно, що такого навантаження не витримує на 100%;

після тривалих відключень виникає так званий відкладений попит. Тобто одразу після тривалих відключень споживання в рази зростає, тому замість трьох черг іноді можливо ввімкнути лише одну. Така ситуація може тривати протягом кількох днів.

Водночас, наголошує Коваленко, дві з цих причин пов'язані з правилами користуванням, тож, він закликав "дуже відповідально ставитися до своїх звичок використання електроенергії".

Гендиректор звернув увагу, що можливе максимальне споживання у Києві зросло на 7% порівняно з 6 грудня. Зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків, але все одно поки що діють екстрені відключення.