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У Лівії сторони конфлікту відмовляться від усіх наступальних дій

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 18:40
У Лівії сторони конфлікту відмовляться від усіх наступальних дій
Фото: військові Лівії (aa.com.tr)

Учасники мирних переговорів домовилися покласти край всім наступальним діям

Сторони конфлікту в Лівії планують відмовитися від усіх наступальних військових дій стосовно один одного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що в Росії розпочалися багатосторонні консультації щодо лівійського врегулювання із зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Росії і Туреччини у форматі "2+2", а далі переговори продовжилися в форматі окремих зустрічей делегацій один з одним.

"Учасники міжлівійских мирних переговорів у Москві домовилися покласти край всім наступальним діям і прагнуть до деескалації військових дій за всіма напрямками", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що переговори міністрів закордонних справ, оборони Росії і Туреччини з представниками протиборчих сторін Лівії тривали в Москві більше шести годин.

Зазначимо, що основними питаннями є параметри і можливість підписання угоди про перемир'я між Урядом національної згоди Лівії Файеза Сарраджа і главою Лівійської національної армії маршалом Халіфою Хафтаром.

Як відомо, у Лівії після повалення режиму Муамара Каддафі з 2014 року існує щонайменше чотири паралельних уряду. Найбільше влади у міжнародно визнаного уряду національної єдності на чолі з Фаизом Сараджой, який базується в столиці країни Тріполі і яке підтримала ООН.

Нагадаємо, командувач західним округом Лівійської національної армія Мабрук аль-Газави заявив, що урядові війська кілька разів порушували набрав чинності опівночі неділі режим припинення вогню.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 грудня міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно запросив у Туреччини військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил від захоплення столиці Тріполі.

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