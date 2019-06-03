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У Лівії в результаті боїв загинуло понад 600 осіб

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 15:05
У Лівії в результаті боїв загинуло понад 600 осіб
Фото: Тріполі (з відкритих джерел)

Бої за Тріполі почалися з 4 преля

У Лівії з початку бойових дій в околицях столиці Тріполі з 4 квітня загинули 607 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Twitter.

Як повідомляється, кількість жертв в результаті боїв в околицях Тріполі до теперішнього часу склало 607 осіб, у тому числі 40 мирних жителів і не менш 3261 осіб, в числі яких 117 мирних жителів отримали поранення.

Зазначимо, зараз у Лівії діють два уряди: визнане міжнародним співтовариством Уряд національної згоди (ПНР) прем'єр-міністра Фаїза Сараджа в Тріполі і тимчасовий кабінет міністрів Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, діючий на сході країни спільно з обраним парламентом і підтримуваний Лівійської національної армії (ЛНА)

Нагадаємо, 5 травня командувач самопроголошеної Лівійської національної армії генерал Халіфа Хафтар закликав лояльні йому війська активізувати бої за Тріполі, назвавши настає Рамадан місяцем священної війни. Генерал заявив, що Лівійська національна армія повинна переслідувати і знищити сили противника.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Лівійська національна армія затримала одного з найбільш розшукуваних злочинців Єгипту Хішам аль-Ашмави. Також Лівійська армія затримала і передала ще одного злочинця-терориста в Єгипет.

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