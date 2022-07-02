В Ливии протестующие взяли штурмом и подожгли здание парламента

Участники протестов атаковали и подожгли здание Палаты представителей в Тобруке на востоке Ливии. Демонстранты требуют роспуска власти и проведения новых выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во многих кабинетах демонстранты жгли официальные документы, после чего были повреждены целые кабинеты, залы приемов и гостевые дома.
То же время в Триполи люди вышли на улицы с требованием роспуска органов власти, скорейшего проведения президентских и парламентских выборов, а также вывода наемников и иностранных сил.
"В нынешних тяжелых политических и социальных условиях молодежь требует от Президентского совета распустить все органы власти, объявить чрезвычайное положение в стране, урегулировать кризис с электроэнергией, ускорить проведение выборов и добиться вывода иностранных наемников из страны", - говорится в заявлении демонстрантов.
Отметим, в феврале 2021 года стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о формировании переходного правительства.
24 декабря в Ливии были запланированы президентские выборы, а затем должны были состояться парламентские. Однако в самый последний момент их отложили на неопределенный срок. В Ливии установилось двоевластие и вспыхнули протесты.