В Ливии протестующие взяли штурмом и подожгли здание парламента

Во многих кабинетах демонстранты жгли официальные документы, после чего были повреждены целые кабинеты, залы приемов и гостевые дома.

То же время в Триполи люди вышли на улицы с требованием роспуска органов власти, скорейшего проведения президентских и парламентских выборов, а также вывода наемников и иностранных сил.

"В нынешних тяжелых политических и социальных условиях молодежь требует от Президентского совета распустить все органы власти, объявить чрезвычайное положение в стране, урегулировать кризис с электроэнергией, ускорить проведение выборов и добиться вывода иностранных наемников из страны", - говорится в заявлении демонстрантов.

Отметим, в феврале 2021 года стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о формировании переходного правительства.

24 декабря в Ливии были запланированы президентские выборы, а затем должны были состояться парламентские. Однако в самый последний момент их отложили на неопределенный срок. В Ливии установилось двоевластие и вспыхнули протесты.