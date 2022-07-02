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У Лівії протестувальники взяли штурмом і підпалили будівлю парламенту

Фото: у Лівії протестувальники взяли штурмом і підпалили будівлю парламенту (twitter.com/emad_badi)
Автор: Артур Родивилов

Учасники протестів атакували і підпалили будівлю Палати представників в Тобруку на сході Лівії. Демонстранти вимагають розпуску влади і проведення нових виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У багатьох кабінетах демонстранти палили офіційні документи, після чого були пошкоджені цілі кабінети, зали для зустрічі і гостьові будинки.

Водночас у Триполі люди вийшли на вулиці з вимогою розпуску органів влади, якнайшвидшого проведення президентських і парламентських виборів, а також виведення найманців та іноземних сил.

"У нинішніх важких політичних і соціальних умовах молодь вимагає від президентської ради розпустити всі органи влади, оголосити надзвичайний стан в країні, врегулювати кризу з електроенергією, прискорити проведення виборів і домогтися виведення іноземних найманців з країни", - йдеться в заяві демонстрантів.

Зазначимо, в лютому 2021 року сторони багаторічного збройного конфлікту в Лівії домовилися про формування перехідного уряду.

24 грудня в Лівії були заплановані президентські вибори, а потім мали відбутися парламентські. Однак в останній момент їх відклали на невизначений термін. У Лівії встановилося двовладдя і спалахнули протести.

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