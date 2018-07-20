"Ливерпуль" заплатил рекордную сумму за голкипера

Вратарь "Ромы" Алиссон Беккер официально стал игроком "красных"

Английский "Ливерпуль" на своем сайте официально объявил о подписании контракта с вратарем сборной Бразилии Алиссоном Бекером, ранее выступавшим за итальянскую "Рому". Об этом сообщается на сайте команд.

Подробности соглашения клуба с 25-летним голкипером не сообщаются, однако отмечается, что игрок подписал долгосрочный контракт.

The factors in his decision to join, his style of play, working with Jürgen Klopp, and his ambitions for the future.



Don't miss @Alissonbecker's first interview in full: https://t.co/QCpQwCn362 pic.twitter.com/UNbBjyNGrh — Liverpool FC (@LFC) July 19, 2018

Как информирует официальный сайт "Ромы", сумма трансфера Алиссона составила 62,5 млн евро, что является мировым рекордом при переходах голкиперов. При этом римляне могут рассчитывать еще на 10 млн евро в качестве бонусов за успешное выступление бразильца.

#ASRoma can confirm that Alisson Becker has completed his move to Liverpool, in a deal that could be worth up to €72.5m.



More details https://t.co/IhtKJnCbzu pic.twitter.com/EkVbtgMwFD — AS Roma English (@ASRomaEN) July 19, 2018

Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону. "Ювентус" в 2001 году купил его у "Пармы" приблизительно за 52 миллиона евро.

Алиссон перешел в "Рому" из бразильского "Интернасьонала" за 8 млн евро летом 2016 года, за это время голкипер провел в римском клубе 64 матча. Также Алиссон был основным голкипером сборной Бразилии на чемпионате мира-2018, где провел пять матчей, пропустив три мяча.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий вратарь Лорис Кариус сохранит место в стартовом составе "Ливерпуля" после провала в финале Лиги чемпионов.