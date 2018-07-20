"Ливерпуль" заплатил рекордную сумму за голкипера

Новости Спорт 20.07.2018 - 09:54
Фото: Алиссон Бекер (twitter.com/LFC)
Фото: Алиссон Бекер (twitter.com/LFC)

Вратарь "Ромы" Алиссон Беккер официально стал игроком "красных"

Английский "Ливерпуль" на своем сайте официально объявил о подписании контракта с вратарем сборной Бразилии Алиссоном Бекером, ранее выступавшим за итальянскую "Рому". Об этом сообщается на сайте команд.

Подробности соглашения клуба с 25-летним голкипером не сообщаются, однако отмечается, что игрок подписал долгосрочный контракт.

Как информирует официальный сайт "Ромы", сумма трансфера Алиссона составила 62,5 млн евро, что является мировым рекордом при переходах голкиперов. При этом римляне могут рассчитывать еще на 10 млн евро в качестве бонусов за успешное выступление бразильца.

Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону. "Ювентус" в 2001 году купил его у "Пармы" приблизительно за 52 миллиона евро.

Алиссон перешел в "Рому" из бразильского "Интернасьонала" за 8 млн евро летом 2016 года, за это время голкипер провел в римском клубе 64 матча. Также Алиссон был основным голкипером сборной Бразилии на чемпионате мира-2018, где провел пять матчей, пропустив три мяча.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий вратарь Лорис Кариус сохранит место в стартовом составе "Ливерпуля" после провала в финале Лиги чемпионов.

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Теги:  Ливерпуль,  Рома,  трансферы,  рекорд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС