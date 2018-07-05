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Кариус останется основным вратарем "Ливерпуля" после провала в финале ЛЧ

НовостиФинал Лиги чемпионов    05.07.2018 - 11:40
Фото: Лорис Кариус - слева (twitter.com/ChampionsLeague)
Фото: Лорис Кариус - слева (twitter.com/ChampionsLeague)

Главный тренер "красных" Юрген Клопп все еще доверяет голкиперу

Немецкий вратарь Лорис Кариус сохранит место в стартовом составе английского "Ливерпуля" в следующем сезоне. Об этом сообщает газета Mirror.

Испанский "Реал" в финале Лиги чемпионов, который состоялся 26 мая в Киеве, одержал победу над "Ливерпулем" со счетом 3:1. Кариус допустил две ошибки, которые привели к первому и третьему голам в ворота англичан.

Издание отмечает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп не намерен "впадать в панику" из-за невыразительного выступления 25-летнего немецкого голкипера. Кроме того, по информации издания, клуб не будет пытаться приобрести нового вратаря.

Ранее "Ливерпуль" следил за вратарями "Ромы" Алисоном и "Атлетико" Яном Облаком, но стоимость этих футболистов не устроила представителей АПЛ.

Кариус выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, до этого он играл за немецкий "Майнц". В прошлом сезоне он провел за английский клуб 33 матча во всех турнирах, пропустив 31 гол.

Напомним, ранее сообщалось, что голкипер "Ливерпуля" доигрывал финальный матч Лиги чемпионов-2017/18 с сотрясением мозга.

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Теги публикации: Ливерпуль, Финал Лиги чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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