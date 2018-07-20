"Ліверпуль" заплатив рекордну суму за голкіпера

Новини Спорт 20.07.2018 - 09:54
Фото: Аліссон Бекер (twitter.com/LFC)
Фото: Аліссон Бекер (twitter.com/LFC)

Воротар "Роми" Аліссон Беккер офіційно став гравцем "червоних"

Англійський "Ліверпуль" на своєму сайті офіційно оголосив про підписання контракту з воротарем збірної Бразилії Аліссоном Бекером, який раніше виступав за італійську "Рому". Про це повідомляється на сайті команд.

Подробиці угоди клубу з 25-річним голкіпером не повідомляються, проте наголошується, що гравець підписав довгостроковий контракт.

Як інформує офіційний сайт "Роми", сума трансферу Аліссон склала 62,5 млн євро, що є світовим рекордом при переходах голкіперів. При цьому римляни можуть розраховувати ще на 10 млн євро в якості бонусів за успішний виступ бразильця.

Раніше рекорд належав Джанлуїджі Буффону. "Ювентус" в 2001 році купив його у "Парми" приблизно за 52 мільйони євро.

Аліссон перейшов в "Рому" з бразильського "Інтернасьонала" за 8 млн євро влітку 2016 року, за цей час голкіпер провів в римському клубі 64 матчі. Також Аліссон був основним голкіпером збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2018, де провів п'ять матчів, пропустивши три м'ячі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький воротар Лоріс Каріус збереже місце в стартовому складі "Ліверпуля" після провалу в фіналі Ліги чемпіонів.

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Теги:  Ливерпуль,  Рома,  трансферы,  рекорд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС