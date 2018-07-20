"Ліверпуль" заплатив рекордну суму за голкіпера

Воротар "Роми" Аліссон Беккер офіційно став гравцем "червоних"

Англійський "Ліверпуль" на своєму сайті офіційно оголосив про підписання контракту з воротарем збірної Бразилії Аліссоном Бекером, який раніше виступав за італійську "Рому". Про це повідомляється на сайті команд.

Подробиці угоди клубу з 25-річним голкіпером не повідомляються, проте наголошується, що гравець підписав довгостроковий контракт.

The factors in his decision to join, his style of play, working with Jürgen Klopp, and his ambitions for the future.



Don't miss @Alissonbecker's first interview in full: https://t.co/QCpQwCn362 pic.twitter.com/UNbBjyNGrh — Liverpool FC (@LFC) July 19, 2018

Як інформує офіційний сайт "Роми", сума трансферу Аліссон склала 62,5 млн євро, що є світовим рекордом при переходах голкіперів. При цьому римляни можуть розраховувати ще на 10 млн євро в якості бонусів за успішний виступ бразильця.

#ASRoma can confirm that Alisson Becker has completed his move to Liverpool, in a deal that could be worth up to €72.5m.



More details https://t.co/IhtKJnCbzu pic.twitter.com/EkVbtgMwFD — AS Roma English (@ASRomaEN) July 19, 2018

Раніше рекорд належав Джанлуїджі Буффону. "Ювентус" в 2001 році купив його у "Парми" приблизно за 52 мільйони євро.

Аліссон перейшов в "Рому" з бразильського "Інтернасьонала" за 8 млн євро влітку 2016 року, за цей час голкіпер провів в римському клубі 64 матчі. Також Аліссон був основним голкіпером збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2018, де провів п'ять матчів, пропустивши три м'ячі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький воротар Лоріс Каріус збереже місце в стартовому складі "Ліверпуля" після провалу в фіналі Ліги чемпіонів.