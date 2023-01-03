ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ліверпуль" вп'яте програв у сезоні АПЛ: відео

Новость на русском →
Брентфорд, Вівторок 03 січня 2023 09:06
"Ліверпуль" вп'яте програв у сезоні АПЛ: відео Фото: "Брентфорд" шокував "Ліверпуль" на домашній арені (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорців

Несподіваною поразкою для "Ліверпуля" завершився виїзний матч англійської Прем'єр-ліги проти "Брентфорда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Брентфорд" – "Ліверпуль" – 3:1

Голи: Конате, 19 (автогол), Вісса, 42, Мбемо, 84 – Окслейд-Чемберлен, 50

У дебюті гострішими виглядали мерсисайдці. Зокрема, ван Дейк пробив у голкіпера після розіграшу кутового. Натомість Нуньєс після передачі Салаха на хід навіть обіграв Райю, але з лінії м'яч виніс оборонець.

А на 18-й хвилині вперед вийшли "бджоли". Допоміг стандарт і фарт – навіс від кутового прапорця намагався винести Конате, однак м'яч від центрбека влетів у кут воріт Аліссона. Перед перервою "Брентфорд" закріпив перевагу, коли Вісса влучно пробив головою після подачі Єнсена з кута штрафного.

Зі стартом другої половини "Ліверпуль" кинувся відіграватися. Швидкий гол "червоних" вийшов схожим на другий гол господарів. Роль асистента виконав Александер-Арнольд, а замкнув навіс Окслейд-Чемберлен. Проте, розвинути локальний успіх гості не зуміли.

Під завісу зустрічі "Брентфорд" забив третій м'яч. Мбемо запресингував оборонця після передачі з глибини, вийшов на побачення з Аліссоном і переграв бразильського воротаря в ближньому бою – 3:1 у підсумку. Ця поразка стала для "Ліверпуля" п'ятою у сезоні. За всю кампанію 2021/22 мерсисайдці програли двічі.

До слова, напередодні склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Англії Ливерпуль
NEWS
Українські воїни відбили 13 атак і збили вертоліт ворога, - Генштаб
Українські воїни відбили 13 атак і збили вертоліт ворога, - Генштаб
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села