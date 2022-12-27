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"Ліверпуль" виграв перегони за зіркою збірної Нідерландів

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Ліверпуль, Вівторок 27 грудня 2022 09:51
"Ліверпуль" виграв перегони за зіркою збірної Нідерландів Фото: Коді Гакпо в кольорах національної команди (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорців

Нідерландський ПСВ підтвердив перехід лідера команди Коді Гакпо до лав англійського "Ліверпуля". На нього також претендували "Манчестер Юнайтед" і лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний нападник переїде на Туманний Альбіон. Гранди погодили між собою трансфер, а виконавець одягне футболку мерсисайдців із 1 січня.

Гакпо вже полетів до Сполученого Королівства, щоб владнати останні формальності перед переходом. ПСВ і "Ліверпуль" домовилися не оприлюднювати суму трансферу, але генеральний менеджер нідерландців Марсель Брандс назвав її рекордною в клубній історії.

Профільний ресурс Transfermarkt оцінив трансфер на 42 млн євро. Угода, найімовірніше, передбачатиме бонуси за успіхи Гакпо на "Енфілді". Універсальний нападник підпише довгостроковий контракт із "Ліверпулем".

Гакпо – вихованець ПСВ, у структурі ейндховенців перебував із восьми років. У першій команді дебютував у сезоні 2017/18. З тих пір провів 159 матчів у всіх турнірах, у яких забив 55 м'ячів і віддав 50 результативних передач. На ЧС-2022 – 5 поєдинків, 3 голи.

До слова, раніше "Челсі" призначив німця Вівелля технічним директором клубу.

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