"Ліверпуль" виграв перегони за зіркою збірної Нідерландів
Нідерландський ПСВ підтвердив перехід лідера команди Коді Гакпо до лав англійського "Ліверпуля". На нього також претендували "Манчестер Юнайтед" і лондонський "Челсі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
23-річний нападник переїде на Туманний Альбіон. Гранди погодили між собою трансфер, а виконавець одягне футболку мерсисайдців із 1 січня.
Гакпо вже полетів до Сполученого Королівства, щоб владнати останні формальності перед переходом. ПСВ і "Ліверпуль" домовилися не оприлюднювати суму трансферу, але генеральний менеджер нідерландців Марсель Брандс назвав її рекордною в клубній історії.
Профільний ресурс Transfermarkt оцінив трансфер на 42 млн євро. Угода, найімовірніше, передбачатиме бонуси за успіхи Гакпо на "Енфілді". Універсальний нападник підпише довгостроковий контракт із "Ліверпулем".
Гакпо – вихованець ПСВ, у структурі ейндховенців перебував із восьми років. У першій команді дебютував у сезоні 2017/18. З тих пір провів 159 матчів у всіх турнірах, у яких забив 55 м'ячів і віддав 50 результативних передач. На ЧС-2022 – 5 поєдинків, 3 голи.
PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.— PSV (@PSV) December 26, 2022
The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.
До слова, раніше "Челсі" призначив німця Вівелля технічним директором клубу.
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