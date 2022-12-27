"Ливерпуль" выиграл гонку за звездой сборной Нидерландов

Нидерландский ПСВ подтвердил переход лидера команды Коди Гакпо в ряды английского "Ливерпуля". На него также претендовали "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

23-летний нападающий переедет на Туманный Альбион. Гранды согласовали между собой трансфер, а исполнитель наденет футболку мерсисайдцев с 1 января.

Гакпо уже улетел в Соединенное Королевство, чтобы уладить последние формальности перед переходом. ПСВ и "Ливерпуль" договорились не обнародовать сумму трансфера, но генеральный менеджер нидерландцев Марсель Брандс назвал ее рекордной в клубной истории.

Профильный ресурс Transfermarkt оценил трансфер в 42 млн евро. Соглашение, скорее всего, будет предусматривать бонусы за успехи Гакпо на "Энфилде". Универсальный нападающий подпишет долгосрочный контракт с "Ливерпулем".

Гакпо – воспитанник ПСВ, в структуре эйндховенцев пребывал с восьми лет. В первой команде дебютировал в сезоне 2017/18. С тех пор провел 159 матчей во всех турнирах, в которых забил 55 мячей и отдал 50 результативных передач. На ЧМ-2022 – 5 поединков, 3 гола.